سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:19 ص
27 مايو 2021
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021، يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021،

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24  198.33 شيكل   $61.08

سعر الذهب عيار 22   181.80 شيكل   $55.99

اسعار الذهب عيار 21  173.54 شيكل   $53.44

اسعار الذهب عيار 18  148.75 شيكل   $45.81

سعر الذهب عيار 14   115.69 شيكل   $35.63

سعر الذهب عيار 12   99.17 شيكل     $30.54

اسعار أوقية الذهب 6,168 شيكل     $1,900

اسعار جنيه الذهب 1,388 شيكل     $427.55

اسعار كيلو الذهب 198,331 شيكل  $61,077

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

26 مايو    198.18   173.41   148.64   115.61   99.09

25 مايو    198.22   173.45   148.67   115.63   99.11

24 مايو    196.88   172.27   147.66   114.85   98.44

23 مايو    196.97   172.36   147.73   114.90   98.49

22 مايو    196.99   172.37   147.75   114.91   98.50

21 مايو    196.87   172.26   147.65   114.84   98.43

20 مايو    196.70   172.11   147.52   114.74   98.35

19 مايو    196.75   172.16   147.56   114.77   98.37

18 مايو    195.65   171.20   146.74   114.13   97.83

17 مايو    196.82   172.22   147.62   114.81   98.41

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