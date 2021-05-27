سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021، يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021،

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.33 شيكل $61.08

سعر الذهب عيار 22 181.80 شيكل $55.99

اسعار الذهب عيار 21 173.54 شيكل $53.44

اسعار الذهب عيار 18 148.75 شيكل $45.81

سعر الذهب عيار 14 115.69 شيكل $35.63

سعر الذهب عيار 12 99.17 شيكل $30.54

اسعار أوقية الذهب 6,168 شيكل $1,900

اسعار جنيه الذهب 1,388 شيكل $427.55

اسعار كيلو الذهب 198,331 شيكل $61,077

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09

25 مايو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

23 مايو 196.97 172.36 147.73 114.90 98.49

22 مايو 196.99 172.37 147.75 114.91 98.50

21 مايو 196.87 172.26 147.65 114.84 98.43

20 مايو 196.70 172.11 147.52 114.74 98.35

19 مايو 196.75 172.16 147.56 114.77 98.37

18 مايو 195.65 171.20 146.74 114.13 97.83

17 مايو 196.82 172.22 147.62 114.81 98.41