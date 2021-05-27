أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27/5/2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ، اليوم الخميس، 27 مايو 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا لمستوى قياسي.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، وتخطت المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالاسواق المصرية) إلى نحو 836.51 جنيه.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 955.98 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 557.66 جنيه.

فوق 1900دولار.. الذهب يخترق مستوى قياسيا بعد خسائر "الأخضر"

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 477.99 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات الأربعاء 1896 دولارا.

وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 6692 جنيها.

السعر العالمي

وتخطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء المستوى النفسي الهام عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب، بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت":" انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

وأضاف:" حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم في مجلس الاحتياطي الاتحادي( المركزي الأمريكي)، سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا".

وتابع:" ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية.. سيستمر الاتحادي ( المركزي الأمريكي) في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا".