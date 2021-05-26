يعد سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021 من اكثر الأسعار التي يبحث عنها اللبنانيون خاصة الشباب المقبلون على الزواج او المستثمرين.

وفي هذه المقالة سنقوم لكم اسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي وستشهد المقالة اسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,198 ليرة $60.99

سعر الذهب عيار 22 85,432 ليرة $55.91

اسعار الذهب عيار 21 81,550 ليرة $53.37

اسعار الذهب عيار 18 69,900 ليرة $45.75

سعر الذهب عيار 14 54,366 ليرة $35.58

سعر الذهب عيار 12 46,599 ليرة $30.50

اسعار أوقية الذهب 2,898,464 ليرة $1,897

اسعار جنيه الذهب 652,403 ليرة $426.97

اسعار كيلو الذهب 93,198,200 ليرة $60,994

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 مايو 93,324 81,660 69,994 54,439 46,662

24 مايو 92,043 80,539 69,033 53,692 46,021

23 مايو 92,391 80,844 69,294 53,895 46,195

22 مايو 92,391 80,844 69,294 53,895 46,195

21 مايو 92,392 80,845 69,295 53,896 46,196

20 مايو 92,214 80,689 69,162 53,792 46,107

19 مايو 91,318 79,906 68,490 53,269 45,659

18 مايو 91,094 79,709 68,322 53,139 45,547

17 مايو 91,645 80,191 68,735 53,460 45,822

16 مايو 89,818 78,593 67,365 52,394 44,909