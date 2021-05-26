سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:47 م
26 مايو 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021
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يعد سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021 من اكثر الأسعار التي يبحث عنها اللبنانيون خاصة الشباب المقبلون على الزواج او المستثمرين.

وفي هذه المقالة سنقوم لكم اسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي وستشهد المقالة اسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27-5-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 93,198 ليرة   $60.99

سعر الذهب عيار 22  85,432 ليرة   $55.91

اسعار الذهب عيار 21 81,550 ليرة   $53.37

اسعار الذهب عيار 18 69,900 ليرة   $45.75

سعر الذهب عيار 14  54,366 ليرة   $35.58

سعر الذهب عيار 12  46,599 ليرة   $30.50

اسعار أوقية الذهب     2,898,464 ليرة       $1,897

اسعار جنيه الذهب      652,403 ليرة $426.97

اسعار كيلو الذهب      93,198,200 ليرة     $60,994

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 مايو        93,324       81,660       69,994       54,439       46,662

24 مايو        92,043       80,539       69,033       53,692       46,021

23 مايو        92,391       80,844       69,294       53,895       46,195

22 مايو        92,391       80,844       69,294       53,895       46,195

21 مايو        92,392       80,845       69,295       53,896       46,196

20 مايو        92,214       80,689       69,162       53,792       46,107

19 مايو        91,318       79,906       68,490       53,269       45,659

18 مايو        91,094       79,709       68,322       53,139       45,547

17 مايو        91,645       80,191       68,735       53,460       45,822

16 مايو        89,818       78,593       67,365       52,394       44,909

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