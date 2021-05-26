سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 27 مايو 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في مصر، يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار الذهب، في إطار اهتمامهم بشراء المعدن الأصفر لادخاره أو للزينة، خاصة في ظل تذبذب المعدن الأصفر عالميا ومحليًا، بسبب ضبابية المشهد، وارتفع المعدن النفيس في نهاية معاملات اليوم، في البورصات العالمية، بواقع جنيهًا واحدًا في الجرام، حيث ارتفع عيار 24 من 928 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية إلي 929 جنيهًا في نهاية اليوم الخميس.

سعر الذهب عيار 24= 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21= 811 إلى 813 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 = 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب = 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب = 926,857 إلى 929,143 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الخميس ، 954.91 جنيه، و60.90 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 835.19 جنيه، و53.29 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 716.19 جنيه، و45.67 دولار أمريكي، ووصل سعر الجنيه إلى 6,685 جنيه و426.29 دولار، وسجل كيلو الذهب 954,909 جنيه و60,8975 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.