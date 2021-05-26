سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان، والذي هبط متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 27 مايو 2021، خلال تعاملات السوق السوداء.سعر الدولا في لبنان اليوم الخميس 27 مايو 2021

سعر الدولا في لبنان اليوم الخميس 27 مايو 2021

وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى هذه السوق 12650 ليرة للشراء و12700 ليرة للبيع، مقابل 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع، أمس.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولا في لبنان اليوم الخميس 27 مايو 2021

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.