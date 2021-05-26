سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 م
26 مايو 2021
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021
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ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021 مقابل الجنيه المصري.

وفي هذه المقالة سننشر لكم متابعينا الكرام أسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

ونلفت انتباه المتابعين أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير مرة واحدة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       927 إلى 929

عيار 22       850 إلى 852

عيار 21       811 إلى 813

عيار 18       695 إلى 697

عيار 14       541 إلى 542

عيار 12       463 إلى 465

الاونصة        28,825 إلى 28,896

الجنيه الذهب   6,488 إلى 6,504

الكيلو   926,857 إلى 929,143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 956.31 جنيه $60.99

سعر الذهب عيار 22  876.62 جنيه $55.91

اسعار الذهب عيار 21 836.79 جنيه $53.37

اسعار الذهب عيار 18 717.24 جنيه $45.75

سعر الذهب عيار 14  557.85 جنيه $35.58

سعر الذهب عيار 12  478.15 جنيه $30.50

سعر الذهب عيار 9    358.62 جنيه $22.87

اسعار أوقية الذهب     29,741 جنيه $1,897

اسعار جنيه الذهب      6,694 جنيه   $426.97

اسعار كيلو الذهب      956,306 جنيه        $60,994

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 مايو        957.34       837.69       718.01       558.45       478.67

24 مايو        948.15       829.65       711.12       553.09       474.07

23 مايو        947.95       829.48       710.97       552.97       473.98

22 مايو        947.46       829.05       710.61       552.69       473.73

21 مايو        948.23       829.72       711.18       553.14       474.12

20 مايو        946.57       828.27       709.94       552.17       473.28

19 مايو        943.15       825.28       707.37       550.17       471.58

18 مايو        943.08       825.21       707.32       550.13       471.54

17 مايو        942.31       824.54       706.74       549.68       471.15

16 مايو        928.61       812.55       696.47       541.69       464.30

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