ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-5-2021 مقابل الجنيه المصري.
وفي هذه المقالة سننشر لكم متابعينا الكرام أسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
ونلفت انتباه المتابعين أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير مرة واحدة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 927 إلى 929
عيار 22 850 إلى 852
عيار 21 811 إلى 813
عيار 18 695 إلى 697
عيار 14 541 إلى 542
عيار 12 463 إلى 465
الاونصة 28,825 إلى 28,896
الجنيه الذهب 6,488 إلى 6,504
الكيلو 926,857 إلى 929,143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 956.31 جنيه $60.99
سعر الذهب عيار 22 876.62 جنيه $55.91
اسعار الذهب عيار 21 836.79 جنيه $53.37
اسعار الذهب عيار 18 717.24 جنيه $45.75
سعر الذهب عيار 14 557.85 جنيه $35.58
سعر الذهب عيار 12 478.15 جنيه $30.50
سعر الذهب عيار 9 358.62 جنيه $22.87
اسعار أوقية الذهب 29,741 جنيه $1,897
اسعار جنيه الذهب 6,694 جنيه $426.97
اسعار كيلو الذهب 956,306 جنيه $60,994
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
25 مايو 957.34 837.69 718.01 558.45 478.67
24 مايو 948.15 829.65 711.12 553.09 474.07
23 مايو 947.95 829.48 710.97 552.97 473.98
22 مايو 947.46 829.05 710.61 552.69 473.73
21 مايو 948.23 829.72 711.18 553.14 474.12
20 مايو 946.57 828.27 709.94 552.17 473.28
19 مايو 943.15 825.28 707.37 550.17 471.58
18 مايو 943.08 825.21 707.32 550.13 471.54
17 مايو 942.31 824.54 706.74 549.68 471.15
16 مايو 928.61 812.55 696.47 541.69 464.30