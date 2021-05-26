سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا والتي ارتفع متوسط سعر صرفها خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 27 مايو 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

وزاد سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 3135 ليرة للشراء، و3225 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء 3830 ليرة للشراء، و3945 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 4418 ليرة للشراء، و4555 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي 834 ليرة للشراء، و861 ليرة للبيع

سعر الدرهم الإماراتي851 ليرة للشراء، و878 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي 10404 ليرات للشراء، و10729 ليرة للبيع.