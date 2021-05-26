شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 27 مايو 2021 استقرارًا في التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة في مصر.

ومن المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي تمويلا إضافيا إلى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ووفقًا لبعض وسائل الاعلام الاقتصادية فإن نحو 29 بنكا في مصر اتفقوا على ان سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، على تعاملات بنوك، التجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، بلوم مصر، المصرف المتحد، والمشرق.