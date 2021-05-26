أجمل تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة ومرئية كاملة 2021، حيث ير فق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تكبيرات عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث الناس في هذه الأيام المباركة عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك، ونقدم لكم في تلك المقالة تكبيرات عيد الاضحى المبارك من الحرم المكي، ويمكنكم من خلال تلك المقال تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

وتكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة يبحث الكثير هذه الأيام عن أصوات تكبيرات العيد مكررة ومتواصلة .

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.