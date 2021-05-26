اسعار الذهب و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 26 مايو 2021

شهدت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، تباينا في السوق الموازية (السوداء) في ليبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، بينما شهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الثلاثاء.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.07 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.02 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.10 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

و سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 213 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 250.83 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 286.66 دينار ليبيً.

وسجل كسر الفضة 2.45 دينار ليبي.