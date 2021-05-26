هنية: أوصلنا رسالة للجميع بأن القدس خط أحمر

قال رئيس المكتب السياسي لحـركـة حـمـاس إسمـاعـيـل هنية، أن معركة سيف القدس جعلت أوسلو والتنسيق الأمني ومشروع المفاوضات خلف ظهورنا.

وأكد هنية خلال حديث لـ"قناة الجزيرة القطرية"، مساء اليوم الاربعاء، أن المقاومة أبلغت الجميع وأوصلت رسالة للأمريكيين و"الإسرائيليين" بأن القدس خط أحمر وأن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك، مؤكدا على ضرورة تثبيت قواعد الاشتباك في غزة وإدخال القدس ضمن هذه القواعد وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف:" سددنا ضربة قوية جدا لصفقة القرن وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال"، معرباً عن رفضه تسييس قضية إعادة إعمار غزة لأنه حق مكتسب وقضية إنسانية.

وبين هنية استعداد حركته لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة الوطنية التي تجسدت في المعركة الأخيرة