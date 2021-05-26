الكيلة: وفداً طبياً سيصل قطاع غزة قريباً لمساندة الفرق الطبية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاربعاء، أن وفداً طبياً سيصل القطاع قريباً لمساندة الفرق الطبية في القطاع في تقديم العلاج لأهلنا.

وبينت الوزيرة خلال استقبال جرحي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن التنسيق جاري لاستقبال العديد من الجرحى في المشافي الحكومية والخاصة في الضفة الغربية.

وأكدت بأن الوزارة ستقدم أفضل ما تستطيع من خدمات علاجية لهم وإرسال كل ما يلزم من مستلزمات ومواد طبية وأدوية لقطاع غزة.

وأسفر العدوان "الاسرائيلي" الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة باستشهاد 254 شهيداً، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما بقي عدد الإصابات 1948، بجراح مختلفة، بالاضافة الى تدمير أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية وعدد الابراج السكنية