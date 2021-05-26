مقترح مصري لتشكيل هيئة دولية لإعادة إعمار غزة

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاربعاء، أن القاهرة اقترحت تشكيل هيئة دولية، تحت رعايتها بالتعاون مع أطراف عربية أخرى، لإعادة إعمار غزة، بعد العدوان الأخير على القطاع.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر مصري خاص، أن المقترح المصري يتضمن أن تدخل الأموال من المؤسسات المانحة إلى الهيئة التي سيكون لها مراقب مالي يحدد أوجه الصرف، وبالتالي يتم تلافي أوجه الاعتراضات الأميركية والأوروبية على حركة حماس.

وأكد المصدر على دور السلطة الفلسطينية، كذلك تقديم تطمينات لحركة حماس بمراعاة رغباتهم في المشروعات، كما ستعمل الهيئة على التنسيق ما بين القاهرة والدوحة باعتبار أن علاقاتهما أصبحت جيدة.

وبين ان المطروح هو تعزيز دور الأمم المتحدة حتى يمكن الحصول على مساهمات من المؤسسات الأوروبية لإعمار القطاع.

وأشار المصدر المصري، إلى أن القاهرة عرضت استضافة مؤتمر في مدينة شرم الشيخ، بينما طرح الأردن عقد مؤتمر في مدينة العقبة.

ولفت أنه يجري تنسيق بين الجانبين للدمج بين المقترحين المصري والأردني أو اختيار أيهما، مع التأكيد على انفتاحهما على كل الخيارات في إطار التنسيق رفيع المستوى والثقة المتبادلة.