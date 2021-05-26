تونس ترسل بعثة طبية ومساعدات لقطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسي، أن الإدارة العامة للصحة العسكرية، قررت بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، إرسال بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية وطبية لفائدة المتضررين من أهالي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن هذا القرار يأتي في إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني في محنته وبتوجيه من الرئيس التونس القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل هذه البعثة الطبية والمساعدات، بواسطة طائرتين عسكريتين.

وأسفر العدوان "الاسرائيلي" الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة باستشهاد 254 شهيداً، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما بقي عدد الإصابات 1948، بجراح مختلفة، بالاضافة الى تدمير أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية وعدد الابراج السكنية