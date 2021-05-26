ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 26 مايو 2021

واصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اتفاعه اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

و سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، أمس.

و سجل متوسط السعر 19.06 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.10 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر في بنك الكويت الوطني، عند 18.99 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.