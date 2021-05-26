تفاصيل اتفاق برشلونة مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موعد وصول الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة.

ووفقًا للأنباء المنتشرة، فإن أجويرو على بعد خطوات قليلة من الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أجويرو سيصل إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، أن أجويرو سيكون أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله.

وأوضح التقرير، أن أجويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي واللاعب على المتغيرات، بمعنى أن هناك بنود أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، من شأنها أن ترفع قيمة عقده.