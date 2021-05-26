رابط و خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن 2022

ازدادت عمليات البحث عن رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن 2022، حيث يرغب اولياء الامور في تسجيل أبناءهم في الصف الأول الابتدائي بالعديد من المدارس الحكومية بالأردن بشكل إلكتروني للعام الدراسي القادم، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة والعالم بشكل عام.

و توفر وزارة التعليم الأردنية إمكانية التسجيل عبر الإنترنت للمواطنين والوافدين على حدً سواء في بعض المدارس الحكومية، كما يمكن التقديم في المدارس الأخرى والخاصة والذهاب إليها والقيام بالإجراءات المعتادة، ولكن مع ضرورة اتباع قواعد الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار العدوى بين المواطنين أثناء التقديم بالطرق العادية.

و خصصت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط إلكتروني من أجل مساعدة أولياء الأمور. في تسجيل أبنائهم الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، وينطبق ذلك على بعض المدارس الحكومية دون الأخرى. ويجب على أولياء الأمور التقديم لأبنائهم من خلال الذهاب إلى المدارس. في حالة رغبتهم بالتقديم في مدارس الثقافة العسكرية، المدارس الخاصة، مدارس وكالة الغوث وغيرها من المدارس الأخرى. حيث يجب أن يكون الطالب من مواليد 31/12/2015، ويجب ألا يتجاوز عمره حوالي الـ 9 سنوات حتى 31/12/2021.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالأردن

أنقر على هذا الرابط والمخصص لتسجيل الصف الأول الابتدائي eservices.moe.gov.jo

ادخل الرقم الوطني الخاص بولي أمر الطالب في الخانة المخصصة له بشكل صحيح. بعدها يمكنك تسجيل كلمة المرور، ورقم الجوال الخاص بولي الأمر، من أجل تسجيل الدخول على المنصة. كما يجب حفظ كلمة المرور، كي يتسنى لك الدخول في أي وقت على المنصة.

اضغط على خانة “تسجيل الصف الأول الابتدائي”.

ثم إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منك والخاصة بالطفل في الخانات المخصصة لها، مع التأكد من صحتها مثل تاريخ الميلاد، العنوان، العمر وهكذا.

بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، يجب الضغط على خانة “تسجيل”.

موعد بداية التسجيل الصف الأول الابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن بداية موعد التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي. للعام الدراسي القادم 2021-2022، عبر منصة إلكترونية تابعة لها. حيث من المقرر له أن يبدأ من تاريخ يوم الاثنين الموافق 24 من شهر مايو الجاري لعام 2021. على أن يستمر التقديم، واستقبال جميع الطلبات حتى بداية شهر يوليو القادم لنفس العام. كما يجب على أولياء الأمور سواء من المواطنين الأردنيين، أو غير الأردنيين “الوافدين”.

الإسراع بتقديم الطلب، وذلك قبل غلق باب التقدم في يوليو القادم. خاصةً وأن الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردني الأستاذة “نجوى قبيلات”. أكدت على أن الوزارة وضعت آليات جديد لاستقبال طلبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، تتمثل في منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات المقدمة، وبعيداً عن الطرق اليدوية المعتاد عليها. منعاً من انتشار العدوى وحفاظاً على صحة الطلاب.

وأفادت أنه من المتوقع استقبال أعداد من طلاب الصف الأول تقارب حوالي 200 ألف طالب على الأقل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي الاردن 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن ضرورة تقديم بعض الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالأردن للعام الدراسي القادم 2022، وتتمثل هذه الأوراق في التالي:

يجب إحضار شهادة ميلاد الطفل المتقدم. ضرورة إرفاق شهادة التطعيم.

إحضار عدد 6 صور حديثة وواضحة للطفل المتقدم، على أن يكون مقاسها هو 4×6.

بالنسبة للمواطنين الأردنيين، يجب إرفاق صورة من دفتر العائلة.

أما للوافدين أو غير الأردنيين يجب إرفاق جواز السفر.

بالإضافة إلى إذن الإقامة، ويجب أن تكون الإقامة سارية.

مع ارفاق شهادة الكشف الطبي، على أن تكون صادرة من مركز طبي مضمون ومعتمد.