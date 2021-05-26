"اسرائيل" تعلن معارضتها لاعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس المحتلة

اكدت "إسرائيل" معارضتها لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة فتح قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، بعد أن كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، معتبرا ان هذه طريقة مهمة لبلده للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له.

من جهته، قال سفير الاحتلال في الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد أردان، الأربعاء، "لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز أبو مازن، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القنصلية في منطقة بلدية القدس".

وأضاف "ليس كل خلاف هو أزمة، أتمنى ألا يتحقق هذا (إعادة فتح القنصلية)، ولكن إذا ما تم فهو قرار سيادي للولايات المتحدة وسنظل في خلاف حول الأمر".