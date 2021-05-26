الدولار ينخفض لأدنى مستوياته منذ 4 شهور

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي عالمياً انخفاض لأدنى مستوياته منذ خلال 4 اشهر ونصف الشهر، ، مقابل صعود اليوان الصيني في السوق المحلية ، حيث سجل 6.4016 للدولار.

الدولار انخفض لمستويات أوائل شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فيما صعود اليوان الصيني في المقابل، لفت الأنظار.

وسجل الدولار أدنى مستوياته خلال أربعة أشهر ونصف الشهر، مقابل منافسيه الرئيسيين اليوم الثلاثاء، إذ بدا أن السوق تتقبل مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستمرار التيسير النقدي، نظراً لأن قوى التضخم مازالت ضعيفة بوجه عام، بينما لوحظت محاولات من البنوك الصينية الحكومية لاحتواء صعود اليوان.

وصعد اليوان في السوق المحلية إلى 6.4016 للدولار، وهو أقوى سعر له منذ العام 2018، بعد أن فتح عند 6.4110.

ويأتي تراجع الدولار في ظل انخفاض أسعار الفائدة بالسوق الأميركية مجدداً، وبلوغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته في أسبوعين. فيما بلغ العائد 1.579 بالمئة خلال معاملات ما قبل الظهر في نيويورك.