الأردن تعترف بمطاعيم لفيروس كورونا خلافاً للسعودية واتصالات لحل القضية

الاردن تعترف بمطاعيم لفيروس كورونا خلافاً للسعودية واتصالات لحل القضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن اتصالات تجري مع السعودية، بعد شكاوى من مواطنين من عدم إجازة السلطات السعودية لعدد من المطاعيم المعترف بها في الأردن مثل اللقاح الصيني "سينوفارم".

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هناك اتصالات بين وزارة الخارجية الأردنية والسفارة بالرياض مع الجانب السعودي، واتصالات أخرى بين وزارة الصحة الأردنية ووزارة الصحة السعودية، بعد شكاوى من مواطنين لحل القضية.

وأوضح البلبيسي أن مباحثات ستجري مع دول أخرى غير السعودية لم تقم بإجازة مطاعيم تمت إجازتها في الأردن، لافتا إلى أن اللقاح الصيني "سينوفارم" أجازته منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد أي مشاكل متعلقة به.

ولفت إلى أنه سيسمح للأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاحات خارج المملكة، بتلقي الجرعة الثانية في الأردن، وذلك عبر التسجيل على المنصة، على أن يتم توضيح ذلك عبر شهادة التطعيم.