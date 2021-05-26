سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 26/5/2021 لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

وزاد سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 3135 ليرة للشراء، و3225 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

ويستعد الرئيس السوري بشار الأسد للفوز بولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، في الانتخابات التي تجري اليوم الأربعاء وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمّر، الذي ما زال يضرب البلاد ما أنهك بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة.

وفي بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة، اتّخذ الأسد (55 عاماً) عبارة "الأمل بالعمل" شعاراً لحملته الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.

وأصدر بشار الأسد الرئيس السوري، قبل أيام، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وانتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن " قانون الاستثمار الجديد يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3830 ليرة للشراء، و3945 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4418 ليرة للشراء، و4555 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 834 ليرة للشراء، و861 ليرة للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 851 ليرة للشراء، و878 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10404 ليرات للشراء، و10729 ليرة للبيع.