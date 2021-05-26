الاحتلال يجبر مواطناً من الداخل المحتل على هدم منزله رغم تجميد قانون البناء والتنظيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:01 م
26 مايو 2021
هدم منزله
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أجبرت سلطات الاحتلال المواطن نبيل عمرور من مدينة الطيبة بالداخل المحتل، اليوم الأربعاء 26/5/2021، على هدم منزله قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، وذلك تفاديا للغرامات المالية الباهظة.

وفي السياق، واصلت سلطات الاحتلال هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية في الداخل المحتل، رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا.

يشار إلى أن بلدات فلسطينية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات النقب وغيرها

 

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