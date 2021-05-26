الصحة بغزة: حالة وفاة و( 403 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/5/2021، حالة وفاة و( 403 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1268 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 400 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ، اجمالي تراكمي للمصابين 107845 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2358 حالة، واجمالي المتعافين 104477 حالة ، واجمالي الوفيات 1010 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 121 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 73 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38964 شخص