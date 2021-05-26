الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية لأهالي “بطن الهوى” من أمام محكمة الاحتلال بالقدس

اعتدت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، التي تنظر اليوم في استئنافات أهالي حي "بطن الهوى" في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ضد قرار تهجيرهم القسري.

واعتقلت الشرطة الفتى سلطان سرحان خلال تواجده أمام المحكمة المركزية بالقدس، وفق ما ذكر مركز معلومات وادي حلوة- القدس.

ويواجه 750 مواطنًا من حي "بطن الهوى" خطر التهجير وعيش النكبة مجددًا لصالح المستوطنين، في محاولةٍ من الاحتلال لإفراغ الفلسطينيين من القدس المحتلة.