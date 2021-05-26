ماذا بحث الوفد القطري خلال زيارته لمصر ؟

وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الثلاثاء 26/5/2021 ، دعوة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة قطر ، خلال دعوة وجهها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارته للقاهرة .

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى السيسي رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني تضمنت توجيه دعوة لزيارة الدوحة.

واتفقت مصر وقطر، عقب لقاء جمع وزيري الخارجية للبلدين، أمس الثلاثاء، على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز ما تشهده من تقدم إيجابي، بعد اتفاق "قمة العلا" في يناير/كانون الثاني 2021.

ويشار الى ان تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة بعد عدوان "اسرائيلي" على قطاع غزة استمرت لـ11 يوماً ن أدت الى استشهاد 254 مواطناً .