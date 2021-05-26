للاختيار بين ثلاثة مرشحين.. السوريون ينتخبون رئيسهم اليوم

توجه السوريون صباح اليوم الأربعاء 26/5/2021 إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار ​رئيس الجمهورية​ السورية من بين ثلاثة مرشحين هم ​بشار الأسد وعبد الله عبد الله​ ومحمود مرعي.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية صباح الأربعاء فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

ومع الانتهاء من التجهيزات للجان القضائية الفرعية في المحافظات وتوقف كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين يفتح اليوم 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات أمام المواطنين السوريين حيث بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سورية وخارجها أكثر من 18 مليوناً.

وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي نوري فارس في تصريح أنه قبيل موعد ​الانتخابات الرئاسية​ المقرر اليوم الأربعاء تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لوباء ​كورونا​ لممارسة الناخب حقه بكل يسر وسهولة.

وبيّن فارس أنه سيتم فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية اليوم عند ​الساعة​ السادسة صباحاً أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين ووسائل الإعلام للتأكد من خلوها وفقاً ل​قانون الانتخابات​ العامة رقم 5 لعام 2014، ثم سيعاد إغلاقها لبدء العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحاً.

وأشار فارس إلى أن اللجنة لم تتبلغ بأي مخالفة من أي محافظة حتى الآن فيما يخص بدء عملية الصمت الانتخابي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت في العاشر من الشهر الجاري القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية السورية وهم بشار ​حافظ الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود ​أحمد مرعي​.

وأكدت ​وزارة الداخلية​ أمس استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، مبينة أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والمسجلين داخل سوريا وخارجها يبلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب وفقاً لقانون الانتخابات العامة.