الأمم المتحدة تدعو لفتح معابر غزة

دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إبقاء كل معابر قطاع غزة الـ7 مفتوحة على الدوام أمام الإمدادات وضمان تنقل المرضى وعبور العاملين في المجال الإنساني

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك

وقال دوجاريك: "نكرر التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر إلى غزة وإبقائها مفتوحة، لدخول الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود للخدمات الأساسية والإمدادات للحد من انتشار فيروس كورونا"

وأضاف: "سيؤدي فتح المعابر إلى ضمان خروج المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج المنقذ للحياة، وعبور العاملين في المجال الإنساني الفلسطيني"

والمعابر الـ7 هي رفح "جنوب" مع الحدود المصرية، و"كرم أبو سالم" في رفح أيضا على حدود غزة مع إسرائيل، و"بيت حانون" (شمال)، و"المنطار" (كارني)، و"العودة" (صوفا)، و"الشجاعية" (ناحال عوز)، و"القرارة" (كيسوفيم) (شرق)

وتسيطر إسرائيل على جميع معابر القطاع باستثناء معبر رفح الذي يخضع للإشراف المصري

وتغلق إسرائيل منذ سنوات جميع معابرها مع القطاع باستثناء معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" حيث تفتحهما بشكل شبه دائم وتخصص الأول لعبور البضائع والمساعدات والثاني للأفراد

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعادت إسرائيل فتح معبر "كرم أبو سالم" بعد إغلاقه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، مع بدء عدوانها العسكري على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما