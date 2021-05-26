اقتحامات في الضفة تطال عدداً من المواطنين خلال مداهمات واسعة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 26/6/2021 ، حملة مداهمات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين بعد عمليات دهم وتفتيش منازل.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين عدة أحياء في مدينة البيرة، وتركز اقتحامها لحي البالوع، حيث داهم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوها وخرّبوا في محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجرا، المواطن أمين حسونة ونجله أحمد من حي البالوع في مدينة البيرة، فيما اعتقلت شابا آخر صباحا، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال أغلقت فجر اليوم، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية عابود شمال غرب رام الله، ضمن حملتها في الأيام الأخيرة للتضييق على عدة بلدات وقرى شمال غرب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صدام باسم غوادرة (30 عاما)، من قرية بئر الباشا، جنوب جنين بعد اقتحامها منزل ذويه وتفتيشه.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق طوباس، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياته، واعتقل المواطن زاهي أحمد أبو علي، بعد دهم منزل ذويه وفتشته.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال النار على إطارات مركبة المواطن رائد يوسف دبك، وأعطبتها.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام تجاه مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة طوباس، ما أدى لإصابة عدد من أفرادها بالاختناق.

وبينت الجمعية في بيان لها أن الاحتلال أطلق 29 قنبلة غاز صوب المقر، ما أدى لإصابة بعض أفراد الطاقم بالاختناق، وحدوث بعض الحرائق في محيط مبنى الجمعية.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في عدة أحياء بالمدينة وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون مساكن المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال حي أبو كتيلة وفتشت منزل المواطن لؤي الهشلمون، ومنزل طارق أنور دعيس من منطقة الحرايق، وماهر برقان، والأخوين يعقوب وطاهر برقان، وعوني داوود ابو حديد في المنطقة الجنوبية من المدينة.

كما وهاجم مستوطنون مربي المواشي ومساكنهم في خربة زنوتا شرق الظاهرية في محاولة لإرهابهم ودفعهم للرحيل عن المنطقة المهددة بالإخلاء لصالح الاستيطان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حملات اعتقال ليلية متكررة بشكل يومي، يرافقها عمليات دهم وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم.