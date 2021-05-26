تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26مايو 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

وتراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) تراجع سعر الدولار إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، أمس.

وتكرر السعر نفسه وبذات التراجع في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع سعر الدولار إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس.

ورغم تداعيات الجائحة، حقق الجنيه المصري استقرارا أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومطلع مايو الجاري، أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب المؤسسة الدولية، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

من جانبه رأى الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار ستاندرد أند بورز يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 19.02 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، أمس.

في حين تباين سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري حيث سجل 22.09 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري إلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، أمس.

وتباين سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي حيث سجل 51.91 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، مقابل 51.89 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، أمس.