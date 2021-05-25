أسعار الذهب والدولار واليورو في ليبيا اليوم الأربعاء

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار 5.09 دينار، أما سعر اليورو فسجل 6.02 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 7.10 دينار.

عملات عربية

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.86 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار ،أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.46 للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.44 للبيع و5.41 للشراء

أسعار الذهب والفضة:

سجل الذهب عيار 18 نحو 212 دينارا.

سجل الذهب عيار 21 حوالي 258 دينارا والذهب عيار 22 بلغ 286 دينارًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 298 دينارا.