أفضل 4 وصفات لإنقاص الوزن باستخدام الخيار

تزداد بعد شهر رمضان المبارك عمليات البحث على أفضل و أسهل الطرق لتخفيف الوزن خاصة وان اجواء شهر رمضان لا تسمح بإتباع طريقة معينة للحفاظ على الجسم من زيادة او نقصان لما له من تنوع كبير في الاطعمة التي تجبر الانسان على كسر اي نظام غذائي متبع قبل شهر رمضان .

فريق "فلسطين اليوم" جهز لكم اليوم في هذه المقالة طريقة جديدة تساعد على انقاص الوزن ربما تلقي اقبالا كبيرا خاصة لتوفرها الدائم وهي طريقة انقاص الوزن بالخيار

وإضافة إلى أن الخيار يُعد أحد الأطعمة المغذية والمفيدة للصحة، فإنه يساعد أيضاً على إنقاص الوزن إذا تم استخدامه في وصفات معينة، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

فيما يلي مجموعة من وصفات إنقاص الوزن باستخدام الخيار، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

سلطة الخيار

غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول سلطة صحية قبل الغداء لفقدان الوزن بشكل أسرع. قم بإعداد هذه السلطة وتناولها بانتظام للمساعدة في عملية إنقاص الوزن.

قطعي خيارة واحدة، وحبة طماطم واحدة، و جزرة واحدة، ونصف كوب ملفوف و نصف بصلة. اخلطي جميع المكونات معًا برفق، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود

الخيار واللبن الرائب

ابشري حبة خيار كاملة وضعيها في وعاء. اعصري الماء الزائد منها، وأضيفيه إلى كوبين من اللبن الرائب، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح الصخري. امزجي الخليط جيدًا بالملعقة وستكون الوصفة جاهزة.

عصير الخيار

لا يعتبر عصير الخيار مشروبًا فعالًا لفقدان الوزن فحسب، ولكنه أيضًا مبرد صيفي مثالي. سيبرد هذا المشروب جسمك خلال أشهر الصيف الحارقة ويحافظ على رطوبة جسمك.

أضيفي المكونات التالية إلى الخلاط: خيارة واحدة، ربع كوب أناناس، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة صغيرة من بذور الشيا و 5 أوراق من النعنع. ثم أضيفي نصف كوب من ماء جوز الهند واخلطي المكونات جيداً في الخلاط. يمكنك إضافة القليل من مسحوق الكمون والملح حسب الذوق.

يُنصح بتناول هذا العصير في الصباح أو المساء للحصول على أفضل النتائج.

كاري الخيار

يعتبر كاري الخيار بمثابة الوصفة المثالية التي ستساعدك في إنقاص الوزن.

سخني 1 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة. أضيفي نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون و5-6 أوراق كاري في الزيت واقليها لبضع ثوان. خففي اللهب وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر، وامزجيها جيدًا.

أضيفي حبتي خيار مفروم مع الملح. اخلطي جميع المكونات جيدًا، وغطي المقلاة واطهي الخيار لمدة 10 دقائق على نار هادئة. أخيرًا، أضيفي نصف كوب حليب إلى الكاري واستمري في التقليب. غطي المقلاة واطهي الخليط لمدة 5 دقائق أخرى.