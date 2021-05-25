سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26/5/2021

حافظ سعر الدولار على مكاسبه، مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، خلال تعاملات السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي الخميس الماضي، عن تحديد سعر صرف بيع الدولار في ما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

وبذلك بات في لبنان أسعار صرف متعددة، فهي إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد، هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة، إضافة إلى سعر السوق السوداء الذي بات ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني والذي سبق أن وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يعود إلى ما بين الـ12500 و13 ألفا.

وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.