سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، صعدت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا صباح اليوم الأربعاء عند 156 ألفا و500 ليرة للشراء، و157 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 134 ألفا و71 ليرة للشراء، ونحو 134 ألفا و571 ليرة للبيع.

سعر السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، في السوق السورية غير الرسمية نحو 189 ألفا و418 ليرة للشراء، و194 ألفا و864 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 165 ألفا و814 ليرة للشراء، و170 ألفا و582 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، نحو 142 ألفا و211 ليرة للشراء، و146 ألفا و300 ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، نحو 120 ألفا و378 ليرة للشراء، و123 ألفا و839 ليرة للبيع.

انهيار الليرة السورية

وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.