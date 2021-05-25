أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء

صعدت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 26مايو 2021، مع استقرار الأسعار عالمياً.

وعالميا، استقر الذهب اليوم الأربعاء، متماسكا قرب ذروة 4 أشهر ونصف الشهر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم، إلى نحو 8091 دينارا (60.62 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم، مستوى 7417 دينارا (55.57 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7080 دينارا (53.05 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6069 دينارا (45.47 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات صباح اليوم، نحو 4720 دينارا (35.36 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4046 دينارا (30.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 251 ألفا و646 دينارا (1885 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و642 دينارا (424.38 دولار).

السعر العالمي

وعالميا، استقر الذهب اليوم عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1882.10 دولار للأوقية.

ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي مسجلة 1889.75 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روبن بهار إن الذهب تجاوز متوسط تحركاته في 200 يوم بعد تقلبات الأسبوع الماضي إثر إجراءات الصين المتعلقة بالسلع الأولية وتفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي، مدعوما بتراجع الدولار وعائدات السندات وشكوك بشأن التضخم، ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم.