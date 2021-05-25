أفضل وصفة لتهدئة القولون العصبى..تعرف عليها

يعاني الكثيرون من اضطرابات القولون التي تتسبب فيه ظروف وتقلبات الحياة اليومية من سوء التغذية وتناول طعام غير مناسب.

وبالتالي يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضر والسلطات المتنوعة، وتجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البقوليات كالحُمص، الفول، العدس التي ينجم عنها غازات تسبب عُسر الهضم.

ومن بين التوصيات التي تؤمن الابتعاد عن مشاكل القولون عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي، والبعد عن التدخين، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والأكلات الحارة، والبعد عن مصادر التوتر و القلق والضغوط النفسية.

"فلسطين اليوم" تلخص لكم في هذه المقالة أهم وافضل الطرق لعلاج اضطرابات القولون وهي كالتالي:

الأعشاب الطبيعية

تعمل الأعشاب الطبيعية على علاج اضطرابات القولون، فتناول كوب أو أكثر من الينسون، والحلبة، واﻟﻛراوﯾﺎ، والشمر، واﻟزﻧﺟﺑﯾل، يعمل بشكل كبير على تجنب مشاكل القولون.

ﺑذور اﻟﻛﺗﺎن

لبذور الكتان أثرها السحرى فى معالجة اضطرابات القولون، من خلال إضافة ﻣﻠﻌﻘﺔ إﻟﻰ 3 ﻣﻼﻋق ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﺷب اﻟﻣﺳﺣوق ﻣرﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣرات ﯾوﻣﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎء، أو تناول ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﻣﻠﻌﻘﺗﯾن ﻣن زﯾت ﺑذرة اﻟﻛﺗﺎن ﯾوﻣﯾﺎً.

العسل

تم استخدام العسل منذ القدم لعلاج الكثير من الأمراض، فهو من الأغذية السهلة للهضم، حيث يستخدم العسل لطرد الغازات من البطن؛ وذلك عن طريق أخذ ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة من الوجبات.