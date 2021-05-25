أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 26/5/2021

شهدت أسعار الذهب في العراق في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء 26/5/2021، ارتفاعاً رغم هبوط المعدن النفيس عالمياً.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب، الأربعاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، اليوم الأربعاء، عند مستوى 88 ألفا و608 دنانير (60.61 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، اليوم إلى مستوى 77 ألفا و534 دينارا (53.03 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، صباح اليوم الأربعاء، نحو 66 ألفا و457 دينارا (45.46 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، مساء اليوم الأربعاء إلى نحو 51 ألفا و689 دينارا (35.35 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء عند مستوى 44 ألفا و304 دنانير (30.30 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و755 ألفا و724 دينارا (1885 دولارا).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عند مستوى 620 ألفا و274 دينارا (424.26 دولار).

السعر العالمي

وعالميا، خسر الذهب 0.1% في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1880.10 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا جيفري هالي "تحول اتجاه المعنويات مرة أخرى إلى الجانب الصعودي خلال الليل بعد أن تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عن مخاطر التضخم. أدى ذلك إلى انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم وشهد زخم الذهب توقفا مؤقتا.