حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث جهود إعمار غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، أن حركته تلقت دعوة رسمية من دولة مصر لزيارة العاصمة المصرية القاهرة بشأن جهود إعادة إعمار قطاع غزة .

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن وفداً برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيزور القاهرة خلال الايام المقبلة لبحث جهود إعادة الإعمار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأسفر العدوان "الاسرائيلي" الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة باستشهاد 254 شهيداً، منهم 66 طفلاً، 39 سيدة، و17 مسناً، فيما بقي عدد الإصابات 1948، بجراح مختلفة، بالاضافة الى تدمير أكثر من 5 ألاف وحدة سكنية وعدد الابراج السكنية