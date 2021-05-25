بعد لقاء عباس ووزير الخارجية الأمريكي: هل ستزيد أمريكا مساعدتها للسلطة؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 25/5/2021، عن فحوى لقاء رئيس السلطة محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له.

وكان رئيس السلطة استقبلبمقر الرئاسة في مدينة رام الله بلينكن والوفد المرافق له.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن اللقاء قد يثمر عنه إعادة الولايات المتحدة افتتاح قنصليتها في القدس التي كانت فعليا سفارة الولايات المتحدة في السلطة الفلسطينية واغلقتها إدارة ترمب .

كما ستقوم الولايات المتحدة بإرسال 5.5 مليون دولار لقطاع غزة و32 مليون دولار لمنظمات الغوث الدولية ، فيما ستطالب الادارة الكونغرس بالموافقة على تقديم 75 مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية في عام 2021 .