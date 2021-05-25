مصادر عبرية تكشف: أمريكا تسعى لتعزيز السلطة وتطلب تحويل الأموال القطرية لها

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 25/5/2021، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من "إسرائيل" تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية بسلسلة إجراءات.

وأفادت المراسلة السياسية لقناة كان، أن أمريكا طلبت من "إسرائيل" تعزيز مكانة السلطة من بينها تعزيز التعاون الأمني والسماح بتحويل الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن "إسرائيل" تشترط القيام بذلك بتراجع السلطة الفلسطينية عن إجراءاتها ضد "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية .

وكان رئيس السلطة محمود عباس، استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له.

حيث جرى بحث آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل التوصل للحل السياسي وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأميركية.