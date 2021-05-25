المدلل: تصريحات" شمالي" مردودة عليه ودور وكالة الغوث هو حماية الشعب وليس تبرير مجازر الاحتلال

أكد عضو مكتب لجنة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن تصريحات مدير علميات الأونروا "ماتياس شمالي" مردودة عليه، ودور وكالة الغوث هو حماية الشعب الفلسطيني، وليس إعطاء التبريرات لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من المجازر.

وقال المدلل في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم "، مساء اليوم الثلاثاء :" ماتياس شمالي نصب نفسه ناطقاً بلسان جيش الاحتلال وهو يرى هذا القتل والتشريد وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها" مؤكدا بأن العالم رأي الحرفية العالية لجيش الاحتلال التي تحدث عنها ماتياس شمالي في قصف غزة، والذي لم يكن هدفها إلا قتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف :" ماتياس شمالي عودنا دائماً على ارتكاب ممارسات إجرامية ضد اللاجئين الفلسطينيين من خلال سياسة التقليصات وفصل الموظفين"، مبينا أن هناك 254 شهيداً فلسطينياً من بينهم 66 طفلاً و39 إمراة ونحن نتساءل هل كان هؤلاء مقاتلون؟.

وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، أدلي في مقابلة أجراها مع القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي الموافق 23 مايو/أيار 2021 بتصريحات أكد خلالها أنه لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنه جري بحرفية عالية وأن الجيش الإسرائيلي لم يضرب، مع بعض الاستثناءات، أعياناً مدنية.