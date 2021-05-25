إعلان مهم للمزارعين المتضررين جراء العدوان الأخير على غزة

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 25/5/2021، عن إطلاق المنصة الالكترونية الموحدة لتسجيل الأضرار الزراعية جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة.

ودعت الوزارة، كافة المزارعين المتضررين للتسجيل من خلال المنظومة الالكترونية التالية:

https://e.services.gov.ps/apps/all_adhrar_civl/1/create

ونوهت الوزارة، إلى أن عملية التسجيل للأضرار تنتهي بتاريخ 31/05/2021م .

جدير بالذكر، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 11 يوماً خلف خسائر كبيرة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني بمايقارب من 30 مليون دولار.