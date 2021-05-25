هويدي: لن يعمر غزة إلّا الفلسطينيين

أكد المفكر المصري الكبير د. فهمي هويدي، اليوم الثلاثاء 25/5/2021، أنّ غزة خاضت المعركة لوحدها بسواعد فلسطينية، وتجربة 70 سنة من الاحتلال تؤكد أنه لن يحرر فلسطين إلا الفلسطينيين".

وقال هويدي في تصريح صحفي: "لن يعمر غزة إلا الفلسطينيين"، وتابع: "الثبات والقدرة العسكرية في غزة، ينبغي أن تتوازى معها عبقرية الاعمار بالطاقات الغزاوية".

وحول المنحة المصرية، فأجاب هويدي: "أتمنى أن تستخدم القاهرة نفوذها أكثر مما تستخدم فلوسها"، متسائلا: "ثمة سؤال حول المقابل من هذه المنحة؟، (..) ليس واضحا لدي ماهية هذا المقابل؛ لكني أتمنى أنّ يكون لصالح غزة!"

وقال هويدي: " لدي تساؤلات أكثر مما لدي إجابات، لكن ما آمله أن تستكمل حلقات المسلسل بالموقف المصري الذي شهدناه في أداء الاعلام وخطباء المساجد إبان العدوان من نصرة لغزة".

وحول اقحام السلطة الفلسطينية في الاعمار، أجاب: "في السياسة لا يوجد براءة، وما يجري الحديث عنه أمريكيا من العودة للمسار السابق، يعني العودة لمربع الصفر".