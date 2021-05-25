يبحث محبو الكرة المستديرة عن تردد قناة الرياضية السعودية على النايل سات حيث تتواجد ضمن العديد من القنوات الرياضية العربية على الأقمار الصناعية المختلفة، ومنها قناة السعودية الرياضية saudi sports ضمن قنوات الرياضة السعودية المتميزة بجانب قنوات MBC PRO SPORTS التي انتهى بثها من فترة على القمر الصناعى عرب سات، بينما قناة السعودية الرياضية متواجدة عبر العديد من الأقمار الصناعية على النايل سات وعرب سات بدر 6،.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تردد القنوات المجانية السعودية الرياضية ksa sports التي تنقل مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني عبر النايل سات للموسم الحالي وكأس خادم الحرمين والمباريات الودية للمنتخب السعودي، وحصلت مؤخرا على حقوق نقل مباريات كأس ملك أسبانيا، ومباريات كأس السوبر الأسباني للعام الثاني على التوالي.

تردد القنوات الرياضية السعودية جميع الأقمار

تبث قناة السعودية الرياضية برامجها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتقوم بنقل الفعاليات الخاصة بمباريات الدوري السعودي الدرجة الاولى، وعادت من جديد بداية من الخميس 1 مارس 2018 لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنواتها بالجودة العادية إس دى والجودة العالية إتش دى على القمرين النايل سات والعرب سات، بعد أن حصلت على حقوق نقل المباريات التي كانت تنقل فقط عبر قنوات إم بى سى الرياضية حصريا، لتنقل قناة السعودية الرياضية مباريات الدوري بالإضافة إلى كأس كأس خادم الحرمين، ومباريات الدورى السعودى لمرحلة الشباب والناشئين.

تردد القنوات المجانية السعودية الرياضية ksa sports نايل سات

القناة التردد الاستقطاب القمر الصناعي

السعودية الرياضية 12149 أفقي H نايل سات

KSA SPORT +1 12149 أفقي H نايل سات

KSA SPORT 2 12149 أفقي H نايل سات

ksa Sport HD1 12284 عمودى V نايل سات

KSA Sports HD2 12284 عمودى V نايل سات

KSA Sports HD+2 12284 عمودى V نايل سات

تمتلك القنوات السعودية الرياضية قنوات أخرى على النايل سات الرياضية السعودية 3، والرياضية السعودية 4، وننشر تردد القنوات على القمر المشهور بقمر يوتلسات 7 غرب:

تردد ksa sports 3 HD نايل سات: 12149، أفقي، 27500.

تردد السعودية الرياضية 3: 12284، أفقي، 27500.

تردد ksa sports 4 HD نايل سات: 12284، رأسي، 27500.

تردد الرياضية السعودية 4: 12284، عمودي، 27500.

تردد الرياضية السعودية ksa sports عرب سات سهيل سات

القناة التردد الاستقطاب القمر الصناعي

الرياضية السعودية 10810 عمودى V عرب سات

Saudia Sport 12523 عمودي V عرب سات

ksa sport +2, HD2 12149 أفقي H عرب سات

ksa sport +1 , HD1 12149 أفقي H سهيل سات

قنوات السعودية الرياضية تمتلك قنوات أخرى على القمر القطري سهيل سات، وقمر عرب سات بدر هي:

تردد الرياضية السعودية ksa sports 3 HD: التردد 12015، عمودي، 27500، سهيل سات.

تردد السعودية الرياضية 4: 11230، أفقي، 27500، عرب سات.

المباريات المنقولة مجانا على السعودية الرياضية KSA SPORT

مباريات اليوم الموعد توقيت مكة القناة الناقلة تعليق

الاتحاد – العين 9:00 KSA SPORT 2 HD سمير المعيرفي

الأهلي – أبها 9:00 KSA SPORT 3 HD عبد الله الغامدي

النصر – الوحدة 9:00 KSA SPORT 1 HD حماد العنزي

الاتفاق – الرائد 9:00 KSA SPORT 4 HD راشد الدوسري

الفنح – القادسية 9:00 KSA SPORT يوتيوب جعفر الصليح

تنقل قنوات الرياضة السعودية مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي، حيث انطلقت مباريات تلك الجولة بالأمس، وشهدت تمكن فريق الهلال من حسم اللقب فعليا قبل جولة من نهاية البطولة، وتستكمل اليوم مباريات تلك الجولة بإقامة خمس مباريات في نفس التوقيت، يلتقي في أهمها فريق الاتحاد صاحب المركز الثالث مع فريق العين، ويلعب الأهلي مع أبها، كما يلتقي فريق النصر مع فريق الوحدة، حيث يأمل النصر في تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة مع فريق التعاون عل المركز الرابع المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل من مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في البطولة.

برامج قنوات ksa sport

تضم قنوات السعودية قناتين على النايل سات هي قناة السعودية الرياضية sd التي تعمل على أي مستقبل أو رسيفر عادي، وتضم قناة أخرى على نفس القمر هي قناة السعودية الرياضية HD1 ولا تعمل القناة سوى عبر رسيفر HD فقط، وتضم ذات القناتين عبر عرب سات أيضا، وتنقل القنوات العديد من البرامج الرياضية الهامة والتي يتابعها العديد من المشاهدين بالدول العربية وتشمل برنامج دوري الأولى، برنامج صباحك وطن، برنامج حصاد الطائرة، برنامج الملعب، وغيرها من البرامج التي تتميز القناة بتقديمها من خلال تقنيات حديثة متطورة وجودة ألنقل مباريات الدوري وتحليل المباريات.