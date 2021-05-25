عوض: المجتمع الدولي عليه  التحرك بجدية من أجل رفع الظلم "الإسرائيلي" عن قطاع غزة

أكد رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي يجب عليه التحرك بجدية من أجل رفع الظلم الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل عاجل.

وقال عوض خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب :" الاحتلال استهدف خطوط الكهرباء المغذية لغزة، ما أدى لانقطاعها عن مساحات واسعة، ولا مبرر لذلك".

وأضاف :" كيف سنبدأ بإعادة الإعمار ونعيد كرامة الإنسان في ظل غياب الشرعية والدولية".

وطالب عوض بضرورة وجود قرار دولي من أجل إجبار الاحتلال لفتح معابر غزة والسماح بعمل الصيادين، وإدخال المواد الأساسية، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بدورهم المنوط بهم تجاه معاناة غزة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح.