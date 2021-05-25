توتنهام يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع كين

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن السعر الذي حدده دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لبيع نجم الفريق هاري كين، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن رغبة كين في مغادرة توتنهام هذا الصيف، وخوض تجربة جديدة في نادي يستطيع من خلاله تحقيق الألقاب.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفي يسعى للإبقاء على كين في صفوف السبيرز، إلا أن اللاعب نفسه متمسك بالرحيل هذه المرة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا للتعاقد مع كين، مع وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضًا.

ويرتبط كين بعقد مع توتنهام يمتد لثلاثة مواسم أخرى، وما يجعل النادي في موقف قوة في تحديد السعر المطلوب.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفي حدد سعرًا يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن كين هذا الصيف.

ويتراوح سعر كين بين 100 و150 مليون إسترليني، إلا أن ليفي يدرك عواقب خسارة نجم كبير مثله، لذلك وضع هذا الرقم.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد أكد صعوبة تعاقد ناديه مع مهاجم جديد، في ظل الأسعار المرتفعة مقارنة بالأزمة الاقتصادية.

وقال: "بهذه الأسعار، لن نشتري أي مهاجم، هذا مستحيل، لن نتحمله، هذا لن يحدث، كل الأندية تكافح ماليًا، نحن لسنا استثناء".

وفي الوقت الذي يستطيع فيه تشيلسي تلبية مطالب توتنهام، بعدما دفع رقمًا مشابهًا العام الماضي في صفقاته الصيفية، يرفض كين نفسه الانتقال إلى فريق لندني منافس لتوتنهام.

وهذا يضع مانشستر يونايتد كخيار محتمل للفوز باللاعب، خاصة أنه يحتاج إلى مهاجم جديد، مع تقدم عمر إدينسون كافاني.

أما بالنسبة لتوتنهام، فيفضل بيع اللاعب إلى مانشستر سيتي، باعتباره منافسًا بعيدًا عنه، في حين أن مانشستر يونايتد وتشيلسي ينافسان على المربع الذهبي.