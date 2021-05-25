برشلونة يصطدم بريال مدريد في السوبر الإسباني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:34 م
25 مايو 2021
الكلاسيكو
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أعلن برشلونة رسميًا، اليوم الثلاثاء، أنه سيلتقي مع ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2022.

وتتكون بطولة كأس السوبر الإسباني من 4 فرق، هم "بطل الليجا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليجا، وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليجا، مع أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزيْن من مباراتي نصف النهائي.

وحصد أتلتيك بيلباو لقب كأس السوبر في نسخته الأخيرة، بعدما تغلب على برشلونة في المباراة النهائية.

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