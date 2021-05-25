متى سيتم صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2021

تنتظر الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار عن شهر مايو 2021 وموعد صرف المنحة ، وخاصة مع الحديث عن تغيير لخطة دخول المنحة القطرية لقطاع غزة بعد العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، تحدثت عن توجه "إسرائيلي" لتغيير سياسة إدخال المنحة القطرية للقطاع، فيما ستأجل زيارة السفير القطري محمد العمادي.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 5-2021

"وكالة فلسطين اليوم" تحرص على نشر الأخبار لكل ما يتعلق بالمنحة القطرية وتهدف إلى مساعدة الأسر من الخروج من الأزمة المعيشية والاقتصادية السائدة قد المستطاع.

وتصرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.