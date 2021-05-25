الجهاد الإسلامي تنتقد تصريحات شمالي بشأن قصف المدنيين وتطالب بعزله

انتقدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 25/5/2021، تصريحات أدلى بها مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ماتياس شمالي، للقناة 12 "الإسرائيلية" التي تبرر العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة واستهداف المدنيين، مطالبةً بعزله.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن التصريحات التي أدلى بها مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ماتياس شمالي، للقناة 12 الإسرائيلية تصريحات تتساوق مع الاحتلال وتتضمن مغالطات مقصودة تهدف لتبرير الإرهاب الذي استهدف المدنيين الأبرياء والأبراج السكنية والمنشآت المدنية والتجارية والصناعية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي:" إن السيد شمالي يتعامى عن الحقائق بشكل مقصود لخدمة الدعاية الإسرائيلية التي تبيح سفك الدماء البريئة، وما صرح به للقناة 12 العبرية، يتنافى تماماً مع وظيفته كمدير لعمليات وكالة الأونروا، وليس تبرير الإرهاب عبر الثناء المنافق على قدرات جيش الاحتلال الذي أباد عائلات بكاملها وقام بمحوها من السجل المدني. "

وأمام هذه التصريحات وما كشفته من دور خطير لمدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي، وتجاوزه لمهام عمله، طالبت حركة الجهاد، بعزل شمالي من مهامه، كما طالبت إدارة عمليات الأونروا بالاعتذار عن هذه التصريحات والزام كافة المسؤولين في الوكالة بمهام عمليهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين.