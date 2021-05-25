ترتيب الدورى المصرى 2021 .. الفارق بين الزمالك والأهلي يتسع

ترتيب الدوري المصري 2021، تغير في الأرقام بعد أن خاض الزمالك مباراة قوية ومثيرة أمام المصري البورسعيدي خلال الأسبوع 24 من عمر الدوري الممتاز موسم 2020 - 2021، ليتغير ترتيب الدوري المصري في الأرقام، ويحتفظ الزمالك بتصدر الترتيب خاصة في ظل غياب الأهلي عن الدوري نظرا لخوضه لقاءاته في دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر الأفريقي أمام نهض البركان.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

ترتيب الدورى المصرى 2021

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد و حمزة المثلوثي و محمود الونش و محمد عبد الغني و أحمد فتوح وطارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو و إسلام جابر و أشرف بن شرقي و سيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق البورسعيدي ونجح إيزي إيميكا في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين محمد عواد، بعد الهدف ينشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة.

وأهدر كاسينجو لاعب المصري فرصة أخرى للتسجيل، في حين كثف الأبيض هجومه ، ويحصل إيزي ايميكا على بطاقة صفراء للخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 24 يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى عرضية من سيف الدين الجزيري قابلها برأسية بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 يحرز محمد عبد الغني مدافع الزمالك هدف التعادل للأبيض من تسديدة سكنت على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 35 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري احتسبها الحكم على محمود الونش، وسددها حسن علي ولكن حارس الأبيض ينقذها ببراعة، وفي الدقيقة 38 يهدر أشرف بن شرقي فرصة للزمالك للتسجيل، وفي الدقيقة 44 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري سددها سعيدو سمبوري، وتشهد الدقيقة الأخيرة طرد أحمد رفعت لاعب المصري للخشونة مع زيزو، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك يسددها أشرف بن شرقي ولكن حارس مرمى المصري يتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري المصري 2021

ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل التقدم، ويتصدى حارس المصري لتسديدة قوية من فتوح، وتوالت المحاولات البيضاء للتسجيل، وفي الدقيقة 57 يهدر فرجاني ساسي فرصة من رأسية علت عارضة مرمى المصري، وبعدها يهدر بن شرقي فرصة جديدة للتسجيل.

وفي الدقيقة 60 يحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك من ضربة حرة مباشرة سددها قوية لتسكن على يسار الحارس، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لكريم العراقي لاعب المصري للخشونة مع أحمد فتوح، ويحصل طارق حامد على بطاقة حمراء في الدقيقة 68 للخشونة، قبل أن يحرز أوستين أموتو لاعب المصري هدف التعادل لفريقه من ضربة خلفية مزدوجة لتسكن على يسار عواد.

وينشط لاعبو الزمالك بعد الهدف لتسجيل هدف التقدم،

ويحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا ومحمود عبد العزيز بدلا من إسلام جابر وسيف الدين الجزيري، وبعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي وحازم إمام وأسامة فيصل بدلا من أحمد فتوح والمثلوثي وبن شرقي.

ويكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، ويحصل محمود عبد العزيز على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد عبد الغني للخشونة، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الصفراء لأحمد شوشة، وينجح احمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث للأبيض من ركلة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.