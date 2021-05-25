ترتيب الدورى المصرى 2021 .. الفارق بين الزمالك والأهلي يتسع

ترتيب الدوري المصري 2021، تغير في الأرقام بعد أن خاض الزمالك مباراة قوية ومثيرة أمام المصري البورسعيدي خلال الأسبوع 24 من عمر الدوري الممتاز موسم 2020 - 2021، ليتغير ترتيب الدوري المصري في الأرقام، ويحتفظ الزمالك بتصدر الترتيب خاصة في ظل غياب الأهلي عن الدوري نظرا لخوضه لقاءاته في دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر الأفريقي أمام نهض البركان.
وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.
ترتيب الدورى المصرى 2021
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد و حمزة المثلوثي و محمود الونش و محمد عبد الغني و أحمد فتوح وطارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو و إسلام جابر و أشرف بن شرقي و سيف الدين الجزيري.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق البورسعيدي ونجح إيزي إيميكا في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين محمد عواد، بعد الهدف ينشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة.
وأهدر كاسينجو لاعب المصري فرصة أخرى للتسجيل، في حين كثف الأبيض هجومه ، ويحصل إيزي ايميكا على بطاقة صفراء للخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 24 يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى عرضية من سيف الدين الجزيري قابلها برأسية بجوار القائم.
وفي الدقيقة 28 يحرز محمد عبد الغني مدافع الزمالك هدف التعادل للأبيض من تسديدة سكنت على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 35 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري احتسبها الحكم على محمود الونش، وسددها حسن علي ولكن حارس الأبيض ينقذها ببراعة، وفي الدقيقة 38 يهدر أشرف بن شرقي فرصة للزمالك للتسجيل، وفي الدقيقة 44 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري سددها سعيدو سمبوري، وتشهد الدقيقة الأخيرة طرد أحمد رفعت لاعب المصري للخشونة مع زيزو، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك يسددها أشرف بن شرقي ولكن حارس مرمى المصري يتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ترتيب الدوري المصري 2021
ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل التقدم، ويتصدى حارس المصري لتسديدة قوية من فتوح، وتوالت المحاولات البيضاء للتسجيل، وفي الدقيقة 57 يهدر فرجاني ساسي فرصة من رأسية علت عارضة مرمى المصري، وبعدها يهدر بن شرقي فرصة جديدة للتسجيل.
وفي الدقيقة 60 يحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك من ضربة حرة مباشرة سددها قوية لتسكن على يسار الحارس، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لكريم العراقي لاعب المصري للخشونة مع أحمد فتوح، ويحصل طارق حامد على بطاقة حمراء في الدقيقة 68 للخشونة، قبل أن يحرز أوستين أموتو لاعب المصري هدف التعادل لفريقه من ضربة خلفية مزدوجة لتسكن على يسار عواد.
وينشط لاعبو الزمالك بعد الهدف لتسجيل هدف التقدم،
ويحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا ومحمود عبد العزيز بدلا من إسلام جابر وسيف الدين الجزيري، وبعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي وحازم إمام وأسامة فيصل بدلا من أحمد فتوح والمثلوثي وبن شرقي.
ويكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، ويحصل محمود عبد العزيز على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد عبد الغني للخشونة، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الصفراء لأحمد شوشة، وينجح احمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث للأبيض من ركلة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.