يبحث المسلمون خاصة في مصر عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر، حيث أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر سيتم تحديده بناء على تحديد غرة شهر ذي الحجة، الذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل فلكياً.

ومن المعروف أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة من كل عام هجري، وستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 2021.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر فلكياً

وأضاف مصدر بمعهد البحوث الفلكية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتحدد وفقا لتحديد موعد أول أيام ذو الحجة للعام الهجري الجاري، موضحا أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا، على أن تكون وقفة عيد الأضحى، وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحي 20 يوليو الموافق الثلاثاء، مشيرا إلي أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا.

وأشار المصدر إلي أن تحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة ذو الحجة تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، كما أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.

وأوضح أنه يتبقى من اليوم نحو 63 يوما على عيد الأضحى المبارك 2021، ومن المنتظر أن يحصل الموظفين والمصريين على إجازة 6 أيام على الأقل في أسبوع العيد، بداية من الاثنين 19 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو.

كما أنّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو الحالي «يوم الرؤية».